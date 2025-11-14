Şehitlere sis engeli: Şehitleri taşıyan uçak Bursa'yı pas geçti

Şehitlerin aileleri ve Bursa protokolü iki askerin naaşını Yenişehir havalimanında bekledi. Şehitleri taşıyan uçak yoğun sis sebebiyle saat 11.00 ile 12 saatleri arasında havada tur attı. Ancak pisti pas geçince uçak diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir'e gitti. Havanın öğleden sonra açacağı belirtilirken, cenaze törenlerinin rötar yapabileceği öğrenildi.

Şehitleri karşılamaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız., Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu da geldi.

Şehit Binbaşı Serdar Uslu'nun babası Ahmet Uslu annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız'ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı katıldı. Şehit Ramazan Yağız'ın babasbı Selami Yağız'ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit aileleri metanetini korurken, Bursalı şehitler uçağın yeniden Yenişehir havalimanına dönmesiyle bugün toprağa verilecekler.

Rötar sebebiyle havalimanında bekleyen şehit yakınları da misafirhaneye alındılar.