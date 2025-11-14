Şehidin kardeşiyle yaptığı son konuşma yürek burktu

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı

"Sen şehit olmuşsun"

Kız kardeşi, sabahın erken saatlerinde mesajla ağabeyine "Ağabeyim, iyi misin?" diye sordu. Kuyucu ise"İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" dedi.

Ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." dedi. Şehidimiz ise onu teselli ederek, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım."cevabını verdi.