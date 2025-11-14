Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı

Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

- Türk Yıldızları şehitliğin üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından Aykut'un Türk bayrağına sarılı naaşı kente getirildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi.

Aykut'un cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı namazın ardından Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Daha sonra askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci'nin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, şehit Kandemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü. Bazı şehit yakınları, cenaze aracının geçişi esnasında aracı durdurarak dua etti.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Şehit İbbiği'nin cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından alınarak kara yolu ile Çorum'un Yaydiğin köyüne götürüldü.

Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tören öncesi şehidin babası Rüştü İbbiği'ne taziye dileklerini iletti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit İbbiği'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına konuldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle Çorum Şehitliği'ne götürülen şehit İbbiği'nin cenazesi burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesi Balıkesir'de defnedildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.

Askeri uçakla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirilen şehit Kuran'ın naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak toprağa verilmek üzere Ekinanbarı Mahallesi'ne uğurlandı.

Ekinanbarı İlkokulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde Ekinanbarı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Törene şehidin babası Osman, annesi Huriye, eşi Gülşah, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas Kuran ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla milletvekilleri, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.