Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 17:07, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 17:29
Valilikten yapılan açıklamaya göre İran'dan yurda giren iki tırda Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 10 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.