Bursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'akıllara durgunluk veren' hırsızlık...

Olay, 12 Kasım saat 05.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kebapçıda yaşandı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İş yeri sahibi, son günlerde kasada sürekli eksik para olduğunu fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HIRSIZLIĞIN SİSTEMATİK OLDUĞUNU ANLADI

Görüntülerde, sabah 05.00 sıralarında iş yerine gizlice giren bir şüphelinin kasadaki paraları çaldığı ortaya çıktı.

Yapılan geriye dönük incelemede, aynı kişinin defalarca dükkana girerek hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

KOVALADI AMA YAKALAYAMADI

Durumu fark eden iş yeri sahibi, hırsızın sık sık girdiği saatlerde dükkanda pusu kurdu.

Şüphelinin yeniden içeri girdiği anda harekete geçen esnaf, sopayla onu yakalamaya çalıştı.

Ancak kısa süreli kovalamacada hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.

"FARKEDİNCE PUSU KURDUK"

Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten işyeri sahibi Soner Özen,

"Günlerdik kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısımları ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun köşe camdaki kilit noktasına eliyle zedeleyip rahat bir şekilde açtığını fark ettik.

Paraları aldıktan sonra tekrardan oraya aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu fark edince bizde pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Çok bu konularda profesyonel tebrik ederim, bayağı hızlı kaçıyor.

Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100'e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık Çocuk Büro'nun da haberi var. Ama bizim istediğimiz bir şey var. Böyle bir iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. Ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?"

dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.