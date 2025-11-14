Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 18:33, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin 81. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.