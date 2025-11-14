Yumaklı: 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarında

Zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" diyen Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"DESTEK ÖDEMESİ OLARAK 798 MİLYON TL AKTARIYORUZ"

Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

"TOPLAMDA 22 MİLYAR 946 MİLYON TL AKTARILMIŞ OLDU"

Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu.



