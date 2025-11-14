ABD'de tankerden amonyak sızdı: 45 kişi hastaneye kaldırıldı

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de tankerden amonyak sızdı: 45 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 20:09, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 19:57
Yazdır
ABD'de tankerden amonyak sızdı: 45 kişi hastaneye kaldırıldı

Oklahoma eyaletinde yetkililer, bölgedeki otelin önünde park halinde bulunan tankerden amonyak sızdığını bildirdi.

Kamyon şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini kaydeden yetkililer, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililere göre gaz sızıntısı nedeniyle 500 ila 600 kişi tahliye edildi. Bölge sakinlerine birkaç saatliğine evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıkların meydana geldiğini kaydeden yetkililer, olayın teknik arızdan kaynaklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken temas edilmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde 6 Kasım'da meydana gelen patlama, amonyak sızıntısına neden olmuş, bölge sakinleri tahliye edilmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber