Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Gazeteci Doğan Pürsün yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi, Doğan Pürsün vefat etti.

14 Kasım 2025 20:24
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Doğan Pürsün'ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı:

"Değerli meslektaşımız Doğan Pürsün'ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi, Doğan Pürsün vefat etti.Doğan Pürsün'ün cenazesi 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya'daki Heiligenstock- Frankfurt mezarlığında toprağa verilecek.

Doğan Pürsün kimdir?

Doğan Pürsün 1939'da İstanbul'da doğdu.

Kabataş Erkek Lisesi mezun oldu.

İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu'nu bitirdi.

Gazeteciliğe 1956'da İstanbul Ekspres Gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak başladı.

Türkiye'de Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı.

Almanya'da dil ve meslek eğitimi aldı.

1967-1969 arasında Die Welt, Bild ve Alman Haber Ajansı DPA'da görev yaptı.

1967-1990 arasında Tercüman Gazetesi Almanya Bürosunda çalıştı.

1990'dan itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosunda görev yaptı.

Dünya Gazetesi'nin yurtdışı yayını Dünya Hafta'nın Yazı İşleri Müdürü oldu.

Hürriyet'in yurtdışı baskılarında "Emeklinin Danışmanı" köşesini yönetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden başarı ödülleri aldı.

1995'te, Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündemde tutma çabaları nedeniyle Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından özel plaketle onurlandırıldı.

"Nasıl Kazandılar?" ve "Nasıl Emekli Olunur?" adlı kitapları yayımlandı.

Meslek yaşamının 45 yıldan fazlasını Almanya'da sürdürdü.

Evliydi ve üç oğlu vardı.

Basın Şeref Kartı sahibiydi.


