Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

14 Kasım 2025 21:03
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı,18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/279446 soruşturma sayılı dosyası kapsamında 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiş, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Aynı dosya kapsamında 18 şüpheli hakkında (2 şüpheli hakkında dosya üzerinden olacak şekilde) adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

