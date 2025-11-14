Kayseri'de boşanma tartışması cinayetle bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta, R.A., boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı konuşmak için çağırdı. İşten yeni dönen Rabia A. indiği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI EŞİ, HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.A. yanında bulundurduğu bıçakla Rabia A.'yı boğazından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Rabia A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası kaçan R.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.