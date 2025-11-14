Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konut için 10 Kasım'da başvurular kabul edilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 5'inci günde 3 milyona yakın başvurunun gerçekleştiğini açıkladı.