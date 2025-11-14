Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 22:39, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 22:40
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.
Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.
Suriye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre ise, Ain el-Krum Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya roket düştü.