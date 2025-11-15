Bakan Yumaklı, şehit pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki baba evini ziyaret eden Bakan Yumaklı, şehidin ailesi ve yakınları ile görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Yumaklı'ya ziyareti sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan eşlik etti.