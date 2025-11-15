Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda, bugün saat 15.00'te "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için çalışmaların sürdürdüğü İstanbul'dan Adıyaman'a geçecek.

Erdoğan törende konuşma da yapacak. Konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen inşa ve ihya faaliyetlerindeki son durumu paylaşacak. Ayrıca gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.