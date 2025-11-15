Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Darbe girişimi gecesi işlenen kadın cinayeti 9 yıl sonra aydınlatıldı

Mardin'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hamile bir kadının öldürüldüğü cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 9 yıl sonra aydınlatıldı.

15 Kasım 2025 10:30
Darbe girişimi gecesi işlenen kadın cinayeti 9 yıl sonra aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Mardin'in Midyat ilçesinde 4 aylık hamile kadının ölü bulunduğu cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatıldığını, faillerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından 4 aylık hamile N.Ş.'nin cansız bedeninin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu ancak olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini bildirdi.

Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesinin sağlandığını belirten Yerlikaya, "Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı." bilgisini paylaştı.

"YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

JASAT'ın faili meçhul cinayetleri geriye dönük tek tek ele aldığını, kurulan "özel JASAT ekipleri"nin olayları aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

