Şarkıcı Güllü soruşturması genişliyor: İkinci savcı görevlendirildi

Şarkıcı Güllü ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü sanatçı, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

KIZI HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLDU

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un olay sırasında evde olan kızı Tuğyan Gülter hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşuldu.

Daha cenaze töreni yapılmadan ortaya atılan iddialarla bilikte Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaları yalanlayan Güllü'nün çocukları, haklarında iddiaları ortaya atanlar için suç duyurusunda bulunarak yapılan haberlere de tepki gösterdi.

"BENİ ANNEMDEN KURTAR, ÖLMÜYOR"

Tüm bu tartışmalar en hararetli şekilde devam ederken konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Bircan D. ve Çağrı K.'nin, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verdiği ifadeler ortaya çıktı.

İfadeyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında daha önce WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Konuşmalarda Gülter'in annesi için 'ölmüyor', 'ölsün', 'beni annemden kurtar' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORUNDA KRİTİK BULGULAR

İlerleyen soruşturmada Bursa Adli Tıp Kurumu'nun 26 Eylül'de yaşanan olayın ardından evdeki kamera kayıtları üzerinde yaptığı ön incelemede bazı kritik ve sürpriz tespitlere ulaşıldı.

Başsavcı Öksüz'ün soruşturmayı büyütme kararı da işte bu ön bulgular üzerine oluştu.

İKİNCİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Hem yeni bulgular hem de Gülter'in konuşmalarının ortaya çıkmasından sonra soruşturma derinleşiyor.

Bu kapsamda Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı derinleştirerek ikinci bir savcıyı daha görevlendirdi.