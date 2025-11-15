Bakan Fidan: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının büyük fedakarlıklar ve çetin mücadeleler sonucunda kurduğu KKTC'nin 42. yılını kutladı.

Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının önemine işaret eden Fidan, "Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir," ifadesini kullandı.

Fidan, çözümün anahtarının, Ada'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi özden gelen haklarının tescil edilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak KKTC ile olan sarsılmaz bağlarını sürdüreceğini kaydeden Fidan, "Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti.