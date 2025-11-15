Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
TİHEK'e yapılan ayrımcılık başvurularında 'engellilik' açık ara önde

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla yapıldı.

TİHEK'e 2021'den 5 Kasım 2025'e kadar 11 bin 280 başvuru yapıldı. Yıllara göre ise Kuruma 2021'de 1185, 2022'de 2 bin 20, 2023'te 2 bin 830, 2024'te 2 bin 837 ve 5 Kasım 2025'e kadar ise 2 bin 408 başvuru gerçekleştirildi.

Kuruma yapılan başvuruların 2 bin 697'sini ayrımcılık iddiası oluştururken, 2021-2025 yıllarında ise en çok "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla başvuru yapıldı.

TİHEK'e "engellilik" temelinde 594, "cinsiyet" temelinde 306, "sağlık durumu" temelinde 176, "felsefi ve siyasi görüş" temelinde 142, "yaş" temelinde 140, "medeni hal" temelinde 115, "din" temelinde 89, "ırk" temelinde 88, "inanç" temelinde 87 ve "servet, etnik köken, mezhep, doğum ve dil" temellerinde ise toplam 180 başvuru gerçekleştirildi.

2021'den itibaren Kuruma yapılan başvurular arasında en yüksek oran her yıl "engellilik" temeline ilişkin oldu. Son iki yılda "engellilik" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği yönünde 45 karar verilirken, 15 de uzlaşma kararı verildi.

2025'te verilen ihlal kararlarının yüzde 42'si "engellilik" temeliyle ilişkili olurken, 2024'te verilen ihlal kararlarının yüzde 50'si "engellilik" temeliyle ilişkili verildi.

Raporda, başvuruların bazı başlıkları ise şöyle sıralandı:

"Engelli öğrencilere yönelik olarak oluşturulması gereken Bireysel Eğitim Planlarının (BEP) oluşturulmaması ya da gereği gibi uygulanmaması.

Engelli öğrencilere özel eğitim sınıfı açılmaması.

Engelli öğrencilerin okul ortamında etkinliklere dahil edilmemesi.

Engelli öğrenciler için sınavlara ve ödevlere ilişkin gerekli makul düzenlemelerin yapılmaması.

Okullarda erişilebilirliğe ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi.

Birden fazla yetersizliği olan ya da orta/ağır derecede engeli bulunan çocukların özel kreş ve gündüz bakım evlerine kabul edilmemesi.

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen imkanının farklı gereksinimlere sahip öğrencilere eşit şekilde sağlanmaması.

Özel okullarda gereksinim sahibi öğrencilerin, özel eğitim hizmetlerinden yararlanmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmaması.

Engelliler için işyerlerinde fiziksel ve dijital erişilebilirliğin sağlanmaması.

Engellilerin nakil ve tayin taleplerinin dikkate alınmaması.

Engelli yakını bulunan kişilerin nakil taleplerinde bu durumun dikkate alınmaması.

Engelli kişilere işyerinde iş verilmemesi ya da engel durumlarına uygun olmayan işler verilmesi.

Yıllık, mazeret gibi izinlerinin kullandırılmaması.

İş arkadaşları veya yöneticileri tarafından psikolojik tacize maruz bırakılmak."

