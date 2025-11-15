Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Serdal Adalı, Rafa Silva gerçeklerini açıkladı, resti çekti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın durumu ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider" dedi.

Serdal Adalı, Rafa Silva gerçeklerini açıkladı, resti çekti

Beşiktaş'ta son dönemde yaşananlara dair Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Rafa'nın durumuyla ilgili başlayan Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bilinmedir ki Rafa geçen sezon maç başı ortalama 87 dakika oynayan bir oyuncuydu. Bu sezon Başakşehir maçında 70'inci dakikada oyundan alınınca menajeri görüşme talebinde bulundu. Daha sonra bize futbol oynamak istemediğini, emekli olacağını söyledi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu.

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

Rafa Silva'nın iki seçeneği var

Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları var. Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların hiçbirini yapmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gidemez"

Sergen Yalçın: Elimizden geleni yaptık

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise oyuncu için elinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Göreve geldiğim ilk gün, Rafa ilk konuşmamızda 'Ben kampa zoraki geldim, futbolu bırakmayı düşünüyorum, kalmak istemiyorum' dedi. Ben de oyuncuya 'Biz seni burada rahat ettiririz, idare ederiz' gibi cümleler söyledim, oyuncunun kafası rahatlasın diye" ifadelerini kullandı.

Yalçın, oyuncunun durumunu şu konuşmalarla özetledi:

"Biz Rafa Silva'yı serbest bıraktık. Belli bir süre durumu idare etmeye çalıştık. Kafası rahat etsin istedik. Ben çözmeye çalıştım. Ancak maalesef Rafa Silva, Kasımpaşa maçı haftasında antrenmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi. Dolayısıyla konu benden çıktı ve idari bir konu oldu. Başkana söyledim. Bugün hala Rafa Silva'ya kapımız açık. Bizim için çok değerli. Sorun yok."

