Yaşam

Çocuklukta kendini kontrol edebilen daha zengin oluyor!

Çocukluktan başlayarak kişiler 32 yaşına gelene kadar yapılan bir araştırmada, çocuklukta geliştirilen "kişisel kontrolün" yetişkinlikte; sağlıktan gelire, suç oranlarından aile yaşamına kadar hayatın tüm alanlarında önemli bir avantaj sağladığı ortaya çıktı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 15:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 15:18

Çocuklukta kendini kontrol edebilen daha zengin oluyor!

Çocuklukta "özdenetimi" yüksek olan kişilerin yetişkinlikte daha sağlıklı, daha varlıklı ve daha az suç işlediği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'da, 1.000 çocukla başlayan ve çocuklar yetişkin olup 32 yaşına gelene kadar süren bir araştırma, erken yaşta geliştirilen "kişisel kontrolün" hayatın her alanında belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları 2010 yılında yayınlanan, Duke Üniversitesi ve King's College London'dan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, çocukluk döneminde dürtü kontrolü, duygularını düzenleme ve erteleyebilme becerileri güçlü olan kişilerin yetişkinlikte daha sağlıklı, daha varlıklı ve daha az suç işlediğini ortaya koyuyor. Bulgular, özdenetimin etkisinin sadece zeka ya da sosyoekonomik kökenle açıklanamayacağını, özdenetimin başlı başına kritik bir değişken olduğunu gösteriyor.

Her alanda otokontrol daha olumlu sonuç veriyor

Araştırma ekibi, katılımcıları bebeklikten yetişkinliğe kadar takip ederek sağlık taramaları, kan testleri, finansal bilgiler ve adli kayıtlar gibi geniş bir veri setini analiz etti.

Sonuçlara göre, çocuklukta dürtülerini kontrol edemeyen kişilerin 32 yaşına gelindiğinde obezite, hipertansiyon, akciğer hastalıkları ve iltihap göstergeleri gibi sağlık sorunları daha yaygın görülüyor. Aynı grupta sigara, alkol ve madde bağımlılığı oranları da daha yüksek oluyor.

Finansal göstergeler de benzer bir tablo çiziyor. Çocuklukta özdenetimi zayıf olan bireylerin yetişkinlikte daha düşük gelir elde ettiği, tasarruf yapmakta zorlandığı, borçlanmaya daha yatkın olduğu ve finansal plan yapma becerilerinin daha zayıf olduğu görüldü. Bu kişiler, aynı zamanda tek ebeveynlik gibi ekonomik riski artıran aile koşullarına da daha fazla sahip oluyor.

Araştırma, özdenetimin suç davranışlarıyla ilişkisini de ortaya koyuyor. Çocukluğu boyunca özdenetimi düşük olan bireylerde yetişkinlik döneminde suç işleme ve mahkümiyet oranları belirgin şekilde yüksek.

Kardeşlerde bile fark ediyor

Özdenetim, tamamen değişmez bir kişilik özelliği olmuyor. Çalışma boyunca kişisel kontrol seviyesini artıran kişilerin, başlangıç seviyeleri ne olursa olsun, sağlık ve mali durumlarında daha olumlu sonuçlara eriştiği de görüldü. Kısaca özdenetimi artırmak mümkün ve bu yetişkinlikte daha somut karşılık veriyor.

Araştırmacılar, özdenetimin sadece bireyin değil, toplumun tamamının refahını etkileyen bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmacılardan Prof. Dr. Avshalom Caspi, erken yaşta yapılacak özdenetime yönelik geliştirmelerin, ileride sağlık maliyetlerini azaltabileceğini, suç oranlarını düşürebileceğini ve ekonomik refahı destekleyebileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, özdenetim becerilerinin 3 yaş gibi çok erken bir dönemde ölçülebileceğini vurgularken, kardeşler üzerinde yapılan karşılaştırmalarda da aynı ailede büyüseler bile özdenetimi düşük olan çocuğun sağlıksız ve başarısız sonuçlara sahip olduğunu doğruladı.

