Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Dr. Deniz Güçer, Üst Kurul toplantısında yapılan seçimle RTÜK Başkan Vekili oldu. RTÜK'te ilk kez bir kadın üye Başkan Vekili olarak göreve başladı.

Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni üyeler göreve başladı

Seçimle birlikte RTÜK'te görev değişikliği gerçekleşti. Yeni Başkan Vekili Dr. Güçer'in yanı sıra, Üst Kurul üyeliğine seçilen Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de görevlerine başladı.

RTÜK Başkanı Daniş'in mesajı

Yeni Başkan Vekili ve Üyeleri tebrik eden RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Üst Kurul'da iki kadın üyenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daniş, RTÜK'ün denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını, bu değişimin yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Deniz Güçer Kimdir?

1973 yılında doğdu. Ankara Lisesi'nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Meslek hayatına 1992 yılında Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde başladı. 1994 yılında Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Milliyet gazetesinin ardından 1999 yılında Star Gazetesi'ni kuran ekibe katıldı. Star Gazetesi'nde çalışma hayatı, cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği yaptı, "551. Milletvekili" adıyla siyasi kulisler yazmaya başladı. 2004 yılında Vatan Gazetesi ardından Akşam Gazetesi'ne geçerek parlamento muhabirliği, siyasi kulis yazarlığı ile birlikte haftalık siyasi röportajlar hazırladı. 2014 yılında Vatan Gazetesi'nin Ankara Bürosunun kapatılmasından sonra TV 6 Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2016 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basından Sorumlu Başdanışmanı olarak göreve başladı.

2015 yılında Türkiye'nin en eski meslek örgütlerinden Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ilk kadın başkanı olarak seçildi ve iki yıl bu görevi sürdürdü. Görev yaptığı gazetelerde röportajlar ve köşe yazılarının yanı sıra çok sayıda habere imza attı. Aralarında "Buradan Bakınca", "Meclis Taksi", "Basın Kulisi", "Kravatsız Siyaset" isimli programların olduğu yapımların sunuculuğunu üstlendi. Etikhaber internet sitesinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda TRT Haber Radyo, Radyo 1, Polis Radyosu'nda programlar hazırladı ve sundu.

2009 yılında Akşam Gazetesi'nde yayınlanan Merkezdeki First Lady' haberi ile TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülünü kazanmıştır.

Alfa Yayınevinden çıkan "Milletvekili Olmak İsteyenlere TBMM Tüyoları" isimli bir kitabı bulunmaktadır.

2017 yılında Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Harp tarihi ABD Askeri Tarih bölümüne Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. 2020 yılında "İstiklal Harbinde Türk Ordusunun Sakarya Nehri Doğusuna Çekilmesinin Ulusal ve Uluslararası Boyuttaki Yansımaları" başlıklı tezini vererek mezun olmuştur.

2021 yılında Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma ve Milli Güvenlik Enstitüsü, Harp Tarihi ABD Askeri Tarih Bölümüne doktora öğrencisi olarak kabul edilmiştir. 2024 yılında "Milli Mücadele Döneminde Türk -İngiliz Propaganda Mücadelesi" başlıklı tezini tamamlamıştır ve üniversitenin Askeri Tarih Bölümü Doktora programının ilk kadın mezunu olmuştur.

Sürekli basın kartı sahibidir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Dr. Deniz GÜÇER, halen Karadeniz Yayın Düzenleyici Kurumlar Forumu (BRAF)'nun Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir.