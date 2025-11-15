Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Cansuyu Derneğinin 14 tırlık yardım konvoyu Gazze'ye gönderildi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, 300 ton un, 100 ton gıda ile 1000 hijyen kitini taşıyan 14 tırlık yardım konvoyu Gazze'ye yola çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 15:59, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 16:05
Cansuyu Derneğinin 14 tırlık yardım konvoyu Gazze'ye gönderildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de acil insani yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda 300 ton un, 100 ton (4 bin koli) gıda kolisi ile 1000 hijyen kiti taşıyan 14 tırdan oluşan konvoy Mısır'dan hareket etti.

Mısır'ın Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girmesi planlanan konvoyun 4-5 gün içerisinde derneğin lojistik merkezlerine ulaşması bekleniyor.

Konvoyun Gazze'ye ulaşmasının ardından dağıtımlara başlanacak.

Dernek, dışarıdan gönderilen acil insani yardımların yanı sıra bölgeden temin edilebilen yardımları da her gün düzenli ulaştırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Türkiye, Ürdün ve Mısır'dan temin edilen 102 tırı Gazzelilere ulaştıran dernek, temel gıda, tıbbi sarf ile temizlik malzemesi, battaniye, yatak, anne ve çocuk sağlığı için gerekli besin takviyelerini bölgeye gönderdi.

Bölgeye bir ambulans da gönderen Cansuyu, Gazze'ye dışarıdan toplam 1500 ton gıda ulaştırdı.

Ürdün'den bölgeye 4 tır çadır gönderen dernek, 500 çadırı altyapı ve donanımıyla hazırlayarak yerinden edilmiş yaklaşık 3 bin 500 Gazzelinin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Bölgeye 2024 yılından bu yana 479 bin dolarlık nakdi yardım ulaştıran dernek, bölgede çok sayıda kurban kesti.

Gazze'de yaklaşık 314 bin ekmek paketi ve sebze kolisi dağıtıldı, 517 bin 300'den fazla kişiye sıcak yemek verildi. Ayrıca bölgeye 2 bin 400'den fazla tankerle içme suyu gönderildi.

Dernek, bölgede 5 bin 300'den fazla gıda kolisi ile 1150 battaniye de dağıttı.

- "Kapı açık kaldığı sürece kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Gazze'ye yardımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Refah Kapısı açık olduğunda yardımları hızlıca sevk ettiklerini, kapalı olduğu dönemde de sıcak yemek, ekmek, tankerlerle içme suyu ve mutfak tüpü dağıttıklarını belirten Köylü, "Savaş başladığından bu yana elimiz, gözümüz, yardımlarımız Gazze'de. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Refah Kapısı ateşkes sebebiyle yeniden açıldı. Allah'ın izniyle hazırlıklarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık. Kapı açık kaldığı sürece de kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

