İzmir'in nostaljik sokağında Ferdi Tayfur esintisi

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda ağabeyinden bulaşan bu sevdayı yıllar içinde büyüten Karadiken, hem giyim tarzını hem de yaşam alanını ünlü sanatçıdan ilham alarak şekillendiriyor. Kahramanlar semtinde işlettiği çay ocağını Ferdi Tayfur'un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekanda sürekli plak çaldığını ve vatandaşların bu nostaljik atmosferden büyük keyif aldığını söyledi. Karadiken'i gören birçok kişi de Tayfur'a benzer giyim tarzı nedeniyle sık sık fotoğraf çektirmek istiyor.

"Bizim için tek kral"

Karadiken, hayranlığının aileden geldiğini belirterek, "Aslen Ferdi Tayfur hayranlığı ağabeyimden geliyor. Ağabeyim kendisi çok büyük Ferdi Tayfur hayranıdır. Küçüklükten beri bütün kasetleri, plakları elinde mevcuttu. Ondan da bize bulaştı. Bulaştığı için de Ferdi Tayfur dürüst bir adam olduğu için biz de ona aşık olduk" dedi. Karadiken, giyim tarzını da sanatçıya benzetmeye çalıştığını ifade ederek, "Ferdi Baba gibi giyinmeye çalışıyorum. Tabii ona kimse benzeyemez ama Ferdi Tayfur bizim için tektir. Örnek aldığımız insan" şeklinde konuştu.

Çay ocağı, nostalji durağına dönüştü

Kahramanlar'da işlettiği çay ocağını Ferdi Tayfur'un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekanda sürekli plak çaldığını söyledi. Karadiken, vatandaşların bu nostaljik atmosferden büyük keyif aldığını belirterek, "İçerideki afişleri ve resimleri, devamlı plak çaldığım için insanların çok hoşuna gidiyor. Hatta gitmiyorlar, gidenler de geri geliyor. Eskiyi yaşattın diyorlar, teşekkür ediyorlar" dedi.

Yeğeninin adı Ferdi Tayfur

Eren Karadiken'in evinde Ferdi Tayfur'a ait kasetler, plaklar, afişler ve fotoğraflarla dolu özel bir oda da bulunuyor. Koleksiyonun kendisi için hem değerli hem de özel olduğunu söyledi. Karadiken, ağabeyinin de Ferdi Tayfur hayranı olduğunu ve oğluna 'Ferdi Tayfur' adını verdiğini belirterek, "Abim zaten tamamen benden daha çok Ferdi Tayfur hayranı. 'Oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım' dedi ve sözünü yerine getirdi. Oğlu oldu, adı Ferdi Tayfur. O da yanımda çalışıyor" dedi. Ailedeki hayranlığı, en genç birey olarak sürdüren 15 yaşındaki Ferdi Tayfur Karadiken ise ismini taşımaktan gurur duyduğunu belirterek, "Ferdi Tayfur'la büyüdüm. O öldüğünde evde bir eksiklik vardı. Hayatım boyunca da onunla yaşamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"3 gün yas tuttuk"

Karadiken ailesi için Ferdi Tayfur'un önemi çok büyük. "Bizim ikisi öyle bir sevda ki, Ferdi Baba ile ilgili psikolojimizi bozduk. Tek babamız, tek kralımız, tek adam gibi adam. Babamız vefat ettiğinde Ferdi Babamız için üç gün yas tuttuk. Moralimiz bozuldu, psikolojimiz bozuldu. Elimiz ayağımız boşaldı. Bizim için zordu, atlatamadık" ifadelerini kullandı.

Mahallede de ilgi odağı

Eren Karadiken'in yaşattığı nostalji ve hayranlık, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Karadiken, hem iş yerinde hem de yaşamında Ferdi Tayfur'un izlerini sürdürmeye devam ederek, bu tutkunun kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Mahalle sakini Ömer Ateşci, "Bu mahalle komple Ferdi Tayfurcudur. Eren de bu sevgiyi yaşatıyor. Çay ocağına geliyoruz, plaklar dinleniyor, eski günleri hatırlıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturdu" dedi.