İzmir'in nostaljik sokağında Ferdi Tayfur esintisi

Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir'in nostaljik sokağında Ferdi Tayfur esintisi

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, Ferdi Tayfur'a olan hayranlığını hem giyim tarzında hem de çay ocağında yaşatarak dikkat çekiyor. Konak'ta oluşturduğu nostaljik ortam, mahalle sakinleri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 16:21, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 16:23
Yazdır
İzmir'in nostaljik sokağında Ferdi Tayfur esintisi

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda ağabeyinden bulaşan bu sevdayı yıllar içinde büyüten Karadiken, hem giyim tarzını hem de yaşam alanını ünlü sanatçıdan ilham alarak şekillendiriyor. Kahramanlar semtinde işlettiği çay ocağını Ferdi Tayfur'un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekanda sürekli plak çaldığını ve vatandaşların bu nostaljik atmosferden büyük keyif aldığını söyledi. Karadiken'i gören birçok kişi de Tayfur'a benzer giyim tarzı nedeniyle sık sık fotoğraf çektirmek istiyor.

"Bizim için tek kral"

Karadiken, hayranlığının aileden geldiğini belirterek, "Aslen Ferdi Tayfur hayranlığı ağabeyimden geliyor. Ağabeyim kendisi çok büyük Ferdi Tayfur hayranıdır. Küçüklükten beri bütün kasetleri, plakları elinde mevcuttu. Ondan da bize bulaştı. Bulaştığı için de Ferdi Tayfur dürüst bir adam olduğu için biz de ona aşık olduk" dedi. Karadiken, giyim tarzını da sanatçıya benzetmeye çalıştığını ifade ederek, "Ferdi Baba gibi giyinmeye çalışıyorum. Tabii ona kimse benzeyemez ama Ferdi Tayfur bizim için tektir. Örnek aldığımız insan" şeklinde konuştu.

Çay ocağı, nostalji durağına dönüştü

Kahramanlar'da işlettiği çay ocağını Ferdi Tayfur'un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekanda sürekli plak çaldığını söyledi. Karadiken, vatandaşların bu nostaljik atmosferden büyük keyif aldığını belirterek, "İçerideki afişleri ve resimleri, devamlı plak çaldığım için insanların çok hoşuna gidiyor. Hatta gitmiyorlar, gidenler de geri geliyor. Eskiyi yaşattın diyorlar, teşekkür ediyorlar" dedi.

Yeğeninin adı Ferdi Tayfur

Eren Karadiken'in evinde Ferdi Tayfur'a ait kasetler, plaklar, afişler ve fotoğraflarla dolu özel bir oda da bulunuyor. Koleksiyonun kendisi için hem değerli hem de özel olduğunu söyledi. Karadiken, ağabeyinin de Ferdi Tayfur hayranı olduğunu ve oğluna 'Ferdi Tayfur' adını verdiğini belirterek, "Abim zaten tamamen benden daha çok Ferdi Tayfur hayranı. 'Oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım' dedi ve sözünü yerine getirdi. Oğlu oldu, adı Ferdi Tayfur. O da yanımda çalışıyor" dedi. Ailedeki hayranlığı, en genç birey olarak sürdüren 15 yaşındaki Ferdi Tayfur Karadiken ise ismini taşımaktan gurur duyduğunu belirterek, "Ferdi Tayfur'la büyüdüm. O öldüğünde evde bir eksiklik vardı. Hayatım boyunca da onunla yaşamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"3 gün yas tuttuk"

Karadiken ailesi için Ferdi Tayfur'un önemi çok büyük. "Bizim ikisi öyle bir sevda ki, Ferdi Baba ile ilgili psikolojimizi bozduk. Tek babamız, tek kralımız, tek adam gibi adam. Babamız vefat ettiğinde Ferdi Babamız için üç gün yas tuttuk. Moralimiz bozuldu, psikolojimiz bozuldu. Elimiz ayağımız boşaldı. Bizim için zordu, atlatamadık" ifadelerini kullandı.

Mahallede de ilgi odağı

Eren Karadiken'in yaşattığı nostalji ve hayranlık, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Karadiken, hem iş yerinde hem de yaşamında Ferdi Tayfur'un izlerini sürdürmeye devam ederek, bu tutkunun kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Mahalle sakini Ömer Ateşci, "Bu mahalle komple Ferdi Tayfurcudur. Eren de bu sevgiyi yaşatıyor. Çay ocağına geliyoruz, plaklar dinleniyor, eski günleri hatırlıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturdu" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber