Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir sürücünün önünü keserek darbeden şüpheli K.Ü.'nün yakalandığını açıkladı.

Mevcut kanunda "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL idari yaptırım uygulandığını vurgulayan Yerlikaya, bunun yeterli olmadığını belirtti.

Yeni Kanun Teklifine göre "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye" caydırıcı cezalar geleceğini ifade eden Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez girdiğini aktardı.

Teklifle uygulanacak yaptırımları da açıklayan Yerlikaya, bu kişilere 180 bin lira idari para cezası verileceğini, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracının 60 gün trafikten men edileceğini aktardı.

"Biz Gereğini Yaparız"

Bakan Yerlikaya, trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız."