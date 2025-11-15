Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan' sürücülere ağır para cezası ve yaptırımlar getirileceğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 16:38, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 16:39
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir sürücünün önünü keserek darbeden şüpheli K.Ü.'nün yakalandığını açıkladı.

Mevcut kanunda "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL idari yaptırım uygulandığını vurgulayan Yerlikaya, bunun yeterli olmadığını belirtti.

Yeni Kanun Teklifine göre "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye" caydırıcı cezalar geleceğini ifade eden Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez girdiğini aktardı.

Teklifle uygulanacak yaptırımları da açıklayan Yerlikaya, bu kişilere 180 bin lira idari para cezası verileceğini, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracının 60 gün trafikten men edileceğini aktardı.

"Biz Gereğini Yaparız"

Bakan Yerlikaya, trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız."

