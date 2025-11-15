Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Türkiye yasa boğulurken, Muğla'da şehit Emrah Kuran'ın cenaze töreninde kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Törende iki ismin sohbet ederken gülmesi tepkilerin odağı oldu.

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerdeki kişilerin AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz olduğu belirlendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, olayın ardından Ayaydın'dan açıklama geldi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Aydın Ayaydın, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası doktorların uyarısına rağmen cenazeye katıldığını belirterek "Namazı beklerken yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaşma sırasında bana 'Kalbinizi yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak' şeklinde bir espri yapıldı. Ben de refleks olarak birkaç saniyelik bir tebessüm gösterdim. Beş saatlik sürecin sadece o kısa anını alıp şehidimize saygısızlık etmişim gibi göstermeye çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.