20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!

Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı Avrupa'da birinci sırada geldi. Türkiye'de çalışan asgari ücretlilerin sayısı yaklaşık 20 Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha fazla oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 18:15, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 18:24
Yazdır
20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısı Avrupa'da ilk sırada gelirken, BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, 11,2 milyon kişi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor.

Eurostat verilerine göre, Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı yaklaşık 20 AB ülkesinde asgari ücretli toplamından daha fazla oldu. Avrupa Birliği'ndeki 21 ülke genelinde toplam 12,8 milyon kişi kendi ülkelerinin asgari ücretleri ile çalışırken İngiltere'de bu sayı yaklaşık 1,9 milyon, Türkiye'de ise 11,2 milyon kişi oldu.

Asgari ücretli çalışan sayısı Türkiye'yi takip eden ilk ülke olan Fransa'da 3,5 milyon, üçüncü sıradaki Almanya'da 3,2 milyon olarak hesaplandı.

2025'te açlık sınırını görmedi

Yüzde 30'luk zam oranıyla yıla başlayan asgari ücret, bu yıl bir kez bile açlık sınırını görmedi.

Türk-İş'in gösterge niteliğindeki açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında, 4 kişilik bir ailenin sadece yaşamsal olarak gereken gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, Ocak 2025'te dahi 22 bin 104 liralık asgari ücretin 27 lira üzerindeydi.

Asgari ücret, ocak ayında 72 bin 88 liralık yoksulluk sınırının yüzde 30'unu ancak karşılayabiliyordu.

Ortalama ücret haline gelen asgari ücret, son olarak ekim ayında 92 bin 547 lira olan yoksulluk sınırının yüzde 23,88'inde kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber