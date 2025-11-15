20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısı Avrupa'da ilk sırada gelirken, BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, 11,2 milyon kişi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor.

Eurostat verilerine göre, Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı yaklaşık 20 AB ülkesinde asgari ücretli toplamından daha fazla oldu. Avrupa Birliği'ndeki 21 ülke genelinde toplam 12,8 milyon kişi kendi ülkelerinin asgari ücretleri ile çalışırken İngiltere'de bu sayı yaklaşık 1,9 milyon, Türkiye'de ise 11,2 milyon kişi oldu.

Asgari ücretli çalışan sayısı Türkiye'yi takip eden ilk ülke olan Fransa'da 3,5 milyon, üçüncü sıradaki Almanya'da 3,2 milyon olarak hesaplandı.

2025'te açlık sınırını görmedi

Yüzde 30'luk zam oranıyla yıla başlayan asgari ücret, bu yıl bir kez bile açlık sınırını görmedi.

Türk-İş'in gösterge niteliğindeki açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında, 4 kişilik bir ailenin sadece yaşamsal olarak gereken gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, Ocak 2025'te dahi 22 bin 104 liralık asgari ücretin 27 lira üzerindeydi.

Asgari ücret, ocak ayında 72 bin 88 liralık yoksulluk sınırının yüzde 30'unu ancak karşılayabiliyordu.

Ortalama ücret haline gelen asgari ücret, son olarak ekim ayında 92 bin 547 lira olan yoksulluk sınırının yüzde 23,88'inde kaldı.