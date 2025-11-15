Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada şehit Barut'un özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 kız babası olan Barut'un henüz 5 yaşındayken babası Mehmet Ali Barut'u kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Cennet Barut, burada "Sen babasız büyüdün Ali'm, şimdi çocuklarını da babasız bıraktın." diyerek ağıt yaktı.

Törenin ardından Barut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'ne gönderildi.

Şehit polisin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



