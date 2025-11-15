Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 18:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 18:52
Şehit polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada şehit Barut'un özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 kız babası olan Barut'un henüz 5 yaşındayken babası Mehmet Ali Barut'u kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Cennet Barut, burada "Sen babasız büyüdün Ali'm, şimdi çocuklarını da babasız bıraktın." diyerek ağıt yaktı.

Törenin ardından Barut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'ne gönderildi.

Şehit polisin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


