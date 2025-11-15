Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti

Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahıra giren başıboş köpekler, 5 koyunu telef etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 19:59, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 20:01
Yazdır
Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti.

Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

"Kız çocuğuna da saldırdılar"

Koyunlarının telef olması nedeniyle zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını belirterek, "Çocuklarımız ve hayvanlarımız tehlike altında. Can güvenliğimiz kalmadı. Yetkililer bu başıboş köpekleri bir an önce toplamalı ve acil önlem almalı" dedi.

Mahalle sakinleri köpek saldırıları nedeniyle korku yaşadıklarını aktardı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber