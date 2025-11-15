Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı

Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Öztürk ve Baytaş Müdürü İlter, 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak tahliye oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 21:39, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 21:42
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.

