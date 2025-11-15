Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Öztürk ve Baytaş Müdürü İlter, 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak tahliye oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 21:39, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 21:42
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.