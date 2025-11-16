11. Yargı Paketi geliyor: Çocukları suça sürükleyenlere 30 yıl hapis!

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çocukları suça sürükleyenler, trafikte işlenen suçlar, toplu törenlerde havaya ateş edenlerle ilgili cezaların artırılmasının yanı sıra siber suçlara yeni yaptırımları öngören 11'inci Yargı Paketi'nde Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da yeni düzenlemeler yer alacak.

ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYENLERE 30 YIL HAPİS

Suç örgütleri tarafından çocukların kullanılmasına yönelik cezalar da caydırıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda, çocukların örgütler tarafından taşıyıcı (kurye), gözcü (erkete), haberci veya benzeri rollerle suça dahil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilecek. Çocukları suçlarda aracı olarak kullananlara 30 yıla kadar hapis verilecek.

Mevcut mevzuatta yer alan seri muhakeme usulü kapsamındaki "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" fiili seri muhakeme kapsamı dışına çıkarılacak. Böylece, kamu güvenliğini tehdit eden tehlikeli fiiller ile toplumsal tehlike potansiyeli yüksek olan fiillerin hızlandırılmış yargılama usulüyle sonuçlandırılması engellenerek, bu tür suçlarda tam yargılama yapılmasının önü açılmış olacak. Seri muhakeme usulü, gürültü, parada sahtecilik, kumar oynanması için yer sağlama gibi daha basit suçlar için uygulanmaya devam edecek; genel güvenliği doğrudan tehlikeye sokan eylemler ise geniş delil değerlendirmesine tabi olacak.

MAGANDALARA TAM YARGILAMA



Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş edilmesi, kurusıkı silah olarak bilinen ses ve gaz fişeği atan silahların kullanımı gibi fiiller böylece seri muhakeme usulünün kapsamı dışında tutulacak. Bu suçlar için tam yargılama yapılacak.

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama aşamasını hızlandırmak; böylece yargının iş yükünü hafifletmek ve kişileri nispeten daha az önemli suçlarda çok uzun dava süreçlerine maruz bırakmamak adına öngörülmüş bir usul olarak uygulanıyor.

ÖRGÜT KURMANIN CEZASI ARTIRILIYOR

Yargı Paketinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun da cezası artırılıyor. Buna göre, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis öngörülen örgüt kurma suçundaki cezada alt sınır 5 yıl, üst sınır ise 10 yıla çıkarılıyor. Örgüt üyeliğindeki ceza üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla yükseltiliyor. Ayrıca silahlı örgüt yöneticisine 15 yıla kadar hapis verilebilmesi öngörülüyor.