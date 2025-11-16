Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, kira geliri ve turizm cezaları masada
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele devrildi: 1 ölü
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
11. Yargı Paketi geliyor: Çocukları suça sürükleyenlere 30 yıl hapis!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi, suç örgütleriyle mücadeleyi ve kamusal güvenliği güçlendiren maddeler içeriyor. Pakete göre, suç örgütlerinin çocukları kurye veya gözcü olarak kullanması ağırlaştırıcı neden sayılacak ve bu kişilere 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu törenlerde havaya ateş açma (magandalık) fiili, yargılamayı hızlandıran seri muhakeme usulü kapsamından çıkarılarak tam yargılama kapsamına alınacak. Suç örgütü kurma cezasının alt sınırı ise 4 yıldan 5 yıla yükseltiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 07:44, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 10:05
AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çocukları suça sürükleyenler, trafikte işlenen suçlar, toplu törenlerde havaya ateş edenlerle ilgili cezaların artırılmasının yanı sıra siber suçlara yeni yaptırımları öngören 11'inci Yargı Paketi'nde Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da yeni düzenlemeler yer alacak.

ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYENLERE 30 YIL HAPİS

Suç örgütleri tarafından çocukların kullanılmasına yönelik cezalar da caydırıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda, çocukların örgütler tarafından taşıyıcı (kurye), gözcü (erkete), haberci veya benzeri rollerle suça dahil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilecek. Çocukları suçlarda aracı olarak kullananlara 30 yıla kadar hapis verilecek.

Mevcut mevzuatta yer alan seri muhakeme usulü kapsamındaki "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" fiili seri muhakeme kapsamı dışına çıkarılacak. Böylece, kamu güvenliğini tehdit eden tehlikeli fiiller ile toplumsal tehlike potansiyeli yüksek olan fiillerin hızlandırılmış yargılama usulüyle sonuçlandırılması engellenerek, bu tür suçlarda tam yargılama yapılmasının önü açılmış olacak. Seri muhakeme usulü, gürültü, parada sahtecilik, kumar oynanması için yer sağlama gibi daha basit suçlar için uygulanmaya devam edecek; genel güvenliği doğrudan tehlikeye sokan eylemler ise geniş delil değerlendirmesine tabi olacak.

MAGANDALARA TAM YARGILAMA

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş edilmesi, kurusıkı silah olarak bilinen ses ve gaz fişeği atan silahların kullanımı gibi fiiller böylece seri muhakeme usulünün kapsamı dışında tutulacak. Bu suçlar için tam yargılama yapılacak.

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama aşamasını hızlandırmak; böylece yargının iş yükünü hafifletmek ve kişileri nispeten daha az önemli suçlarda çok uzun dava süreçlerine maruz bırakmamak adına öngörülmüş bir usul olarak uygulanıyor.

ÖRGÜT KURMANIN CEZASI ARTIRILIYOR

Yargı Paketinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun da cezası artırılıyor. Buna göre, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis öngörülen örgüt kurma suçundaki cezada alt sınır 5 yıl, üst sınır ise 10 yıla çıkarılıyor. Örgüt üyeliğindeki ceza üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla yükseltiliyor. Ayrıca silahlı örgüt yöneticisine 15 yıla kadar hapis verilebilmesi öngörülüyor.

