Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'

Yapılan bir araştırma, kiracıların yaklaşık yüzde 70'inin son yapılan kira zammından doğrudan etkilendiğini ortaya koyarken, her üç kiracıdan biri artık ev arayışında "önce uygun fiyat" kriterine baktığını belirtiyor.

TÜİK İLE REEL ENFLASYON ARASINDA FARK VAR

Araştırma sonuçlarına göre, kiracıların karşılaştığı en büyük sorun, yüzde 33,8'lik bir oranla "yüksek zam oranları" oldu. Kiracıların yüzde 21,2'si ev sahiplerinin taleplerini makul bulmazken, yüzde 17,7'si ise TÜİK enflasyon ile reel enflasyon arasındaki farkın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Bu veriler, kiralık konut piyasasında yaşanan gerilimin ana kaynağının artık "zammın miktarı" olduğunu gözler önüne serdi.

İLK KRİTER UYGUN FİYAT



Piyasa şartları kiracıların tercihlerini de yeniden şekillendiriyor. Yeni ev arayan kiracılar için artık lokasyon, ulaşım kolaylığı veya sosyal donatı gibi faktörler ikinci plana düşmüş durumda.

Araştırmaya katılanların yüzde 33,3'ü, yani her üç kiracıdan biri, ev arayışındaki birinci önceliğinin "uygun fiyat" olduğunu beyan etti.

İKİNCİ KRİTER 'LOKASYON'

Uygun fiyatın ardından yüzde 23,9 ile "lokasyon" ve yüzde 15,6 ile "ulaşım kolaylığı" geldi.

Bu tablo, artan kira maliyetlerinin hane bütçeleri üzerinde oluşturduğu baskıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.