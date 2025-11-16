Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!

Son yıllarda elektronik ödeme araçları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarındaki artış hükümeti harekete geçirdi. Dolandırıcılar, vatandaşların müşteri kimliklerini kopyalayarak elektronik ödeme araçları üzerinden kişilerin bilgisi ve onayı olmadan ödeme adı altında hesapları boşaltabiliyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik özellikleri de eklenecek. Böylece insanların benzersiz fiziksel özelliklerine göre rahat ve güvenli ödeme yapmalarını sağlanacak. Bu özellikler ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarını içerebilecek.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER BANKACILIK SİSTEMİNDE



Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kredi kartı ve benzeri elektronik ödeme araçlarında dolandırıcılığını engellemek için bankalar tarafından müşterilerine verilen 'müşteri kimliklerine' biyometrik özellikler de eklenecek. Yani 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi insanların doğuştan getirdiği ve benzersiz olan özellikleri bankacılık sistemine dahil olacak. Ses tanıma sistemi nüfusun akıllı telefon kullanmayan ve ağırlıklı paydası 65 yaş üstü olan kesimler için avantaj sağlayacak. Dolandırıcılar 65 yaş ve üstünü akıllı telefon kullanmadığı için hedef olarak seçiyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM



AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre, bankalar tarafından verilen kart dahil tüm müşteri kimliklerine yüz ve parmak tanımlama, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini taşıyan özel çip takılması zorunlu olacak. Böylelikle, ödeme hizmetlerinde işlem güvenliğinin artırılması sağlanacak. Suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilecek. Kişilerin mağduriyetinin önlenmesi sağlanacak. Düzenlemenin 11'inci Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.