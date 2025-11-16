9 yıl sonra çözüldü: Katilleri en yakınları çıktı

Mardin'de genç bir kadın töre cinayetine kurban gitti. Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde 15 Temmuz 2016'da 4 aylık hamile Nurşen Şenkal'ın cansız bedeni, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme başlattı ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle olayın failleri belirlenemedi. Kırsal mahalle de adeta ölüm sessizliğine büründü.

Geçmişte aydınlatılamamış veya aydınlatılmasına rağmen yeterli delili olmayan olaylara ilişkin çalışmalar uzmanlık konusu olan Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) eldeki tekrar incelemesi sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Devam eden çalışmalarda, Nurşen Şenkal'ın cenazesinde ulaşılan DNA ile başka yakınlarının DNA'sı eşleşince jandarma ekipleri cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G.'yi Bursa'da yakaladı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı.

SÖYLENTİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

M.U.G. ile M.G.'nin, Nurşen Şenkal'in amcasının oğulları olduğu öğrenildi. Hamile kalan Nurşen Şenkal'ın kocasından hamile kalmadığı, karnındaki bebeğin kuzenlerinden birine ait olduğu söylentisi çıkınca daha 21 yaşındayken töre nedeniyle katledildiği iddia edildi.

JASAT'ın 9 yıl sonra çözdüğü cineyete ilişkin bir açıklama mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz Özel JASAT Ekipleri ile olayları aydınlatmaya devam ediyoruz. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde kasten öldürme yüzde 17.4 azalmıştır" ifadelerini kullandı.

