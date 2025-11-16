Belediye başkanı için kurulan sofraya sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye'de yoksulluk her geçen gün artarken, milyonlarca vatandaş temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Artan enflasyonla birlikte yüz binlerce çocuk okula aç giderken, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU NEYİN GÖSTERİŞİ?'

Söz konusu görüntülerde Arı'nın lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası dikkatlerden kaçmadı.

Her ürünün abartılı şekilde kilolarca tabaklara yerleştirildiği kahvaltı sofrasında, vatandaşın fiyatı nedeniyle tadını unuttuğu pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.

Görüntülerin milyonlarca etkileşim toplamasının ardından Nevşehir halkı ve sosyal medya kullanıcıları bu duruma isyan ederken, Arı'ya mütevazilik çağrısında bulunuldu.