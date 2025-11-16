15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor

Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren atama takvimiyle ilgili süreç devam ediyor. 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Atamalar için tercih başvuruları yarın başlayacak.

Başvuru Süreci 21 Kasım'da Sona Eriyor

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 21 Kasım'da sona erecek.

Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.

Adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitme şartı bulunmuyor.

Atama Sonuçları En Anlamlı Günde Açıklanacak

Atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama tarihi olarak 19 Ocak 2026'yı işaret etti.