'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenin derinliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan fotoğraflarla görsel hafıza oluşturmayı hedefleyen yarışmaya tüm Türkiye'den öğretmenler katıldı.

Yarışmaya katılan eserlerin ön elemeleri il milli eğitim müdürlüklerince yapılarak, ülke genelinde toplam 843 eser Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

Öğretmen Gözüyle fotoğraf yarışması seçici kurulunun değerlendirmesi sonucu İstanbul'dan yarışmaya katılan elektrik öğretmeni İrfan Sak birincilik ödülüne, Erzurum'dan sınıf öğretmeni Zeynep Nur Kahveci ikincilik ödülüne, Bartın'dan İngilizce öğretmeni Serdar Aydın üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ankara'dan matematik öğretmeni Fatma Arzu Akkaya ve özel eğitim öğretmeni Osman Uluç, Bolu'dan fizik öğretmeni Kemal Tümen ise mansiyon ödülünü kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödülleri, Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda verilecek.

Ayrıca, dereceye giren, mansiyon almaya hak kazanan ve seçici kurulca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulacak.