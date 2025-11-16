Deprem konutları kira balonunu patlattı: Kiralar dibi gördü!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kira fiyatlarının yüzde 100 arttığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim edilen konutlar piyasayı dengelemeye başladı. Emlakçı Jülide Özkan, konut sayısının artmasıyla "balon fiyatlarda" düşüş yaşandığını belirtti. Özkan'a göre, deprem konutlarında kira fiyatları dairenin katına ve şehre uzaklığına göre değişmekle birlikte, en düşük 8 bin TL iken en yüksek 22 bin TL civarında seyrediyor.
"Türkiye geneli ve balon kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı, çünkü
konut sayısı artmaya başladı"
Asrın felaketinin yaşandığı 2023 yılında deprem sonrası konut fiyatlarının
yüzde 100 oranında arttığını ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Hatay'da
çok fazla yıkım olduğu için deprem öncesi ve sonrasında fiyatlar neredeyse yüzde
100 varan bir artış yaşadık. Deprem öncesi yaklaşık metrekare fiyatı 30 TL iken
deprem sonrasında 60 TL'ye kadar çıkmıştı. Şimdi ise metrekare fiyatı ise 140
TL oldu. Deprem öncesinde 100 metrekarelik bir daireyi 3 bin TL'ye kiralarken
deprem sonrasından ise 6 bin TL'ye kiralamış oldu. Depremde çok fazla yıkım
ve bina kaybettik ve insanlar daire bulamadığı için balon fiyatlarında yükseliş
yaşadık. Hatay'da binlerce deprem konutu teslim edildi ve bununla beraber kira
fiyatlarında bir düşüş yaşadık. Türkiye geneli ve balon fiyatlarında düşüş yaşanmaya
başladı. Çünkü konut sayısı artmaya başladı. Piyasada konut sayısı ne kadar
artarsa bizim içinde kira fiyatları da o kadar normal düzeye düşmeye başlar.
Hatay'da yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine tekrar dönmek istiyorlar. Çünkü
burada insanlar şehir merkezine yakın yerlerde oturmaya alışmış insanların olmasıdır.
Deprem konutlarımız genelde şehir dışına daha sağlam zemine yerleştirildiği
için insanlar daha çok şehir merkezinde sağlam ve sıfır konutlar arıyorlar.
Hatay'da şehir merkezi tam oturmadı. TOKİ konutları hepsi bittiğinde insanlar,
şehir merkezine yakın konutlar tercih ediliyor" dedi.
"Hatay'da deprem konutlarında en düşük kira fiyatı ise 8 bin TL'den görebilirken
en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin TL'den görebiliriz"
Deprem konutlarında kira fiyatlarının en düşük 8 bin TL iken en yüksek 22 bin
TL civarında olduğunu söyleyen emlakçı Jülide Özkan, "Deprem konutlarında
ortalama kira fiyatlar şuan 15 bin TL bandında diyebiliriz. Şehre uzaklığı,
kat ve kot altında olup olmaması birçok etken fiyatları etkiliyor. Şuan en düşük
kira fiyatını 8 bin TL'den görebilirken en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin
TL'den görebiliriz. Bu fiyatlarda; dairenin kaçıncı katta olduğu ve şehre yakınlığı
çok fark eder. Kot olan bir daire şuan 8 ila 10 bin TL'den kiraya tutulabilir
ve insanlar şehir merkezine daha yakın bir daire ise 20 bin TL'den tutulabilir.
Kot altı dairelerimiz çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü insanlarda hala bir
deprem travması devam ediyor ve insanlar çok fazla zemine yakın dairelerde kalmak
istemiyorlar. Genelde talep gören dairelerimiz, üst katlar veya binanın en üst
katı oluyor. Bu katlar daha çok talep gördüğü için doğal olarak alt katların
dairelerin fiyatı 10 bin TL oluyor" dedi.
"Tüm Türkiye ile beraber; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde
sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır"
Türkiye genelinde yapımı planlanan 500 bin sosyal konutun deprem bölgesinde
olduğu gibi büyükşehirlerde de kira fiyatını etkileyeceğini söyleyen Özkan,
"Sosyal konutlar Türkiye genelinde ev fiyatlarında etkileyecek. Sosyal
konutların girmesi ile insanların ilk üç temel ihtiyaçtan biri barınma ihtiyacı
olduğu için çok yüksek talep görecek ve fiyatlarda bayağı bir gerileme yaşatacaktır.
Tüm Türkiye ile beraber; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde
sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" şeklinde konuştu.
"Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum"
Kiracı Cüneyt Kurtoğlu, deprem konutuna 12 bin TL kira ödediğini ifade ederek "Gülderen Toki Konutlarında kiralık evde oturuyorum. Deprem konutunda oturuyorum. Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum. 7 aydır kira veriyorum. Ev sahiplerin bazıları kira fiyatlarında abartı yapıyorlar. Buradaki kira fiyatları en fazla 13 ila 15 bin TL civarında oluyor. 12 bin TL'ye oturuyorum ve memnumum" ifadelerini kullandı.