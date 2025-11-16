Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtindeki bir işletmede yaşanan olay, artan ek ücret tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Mekanların hesaplara eklediği küçük kalemler nedeniyle müşteri şikayetleri giderek artarken, son örnek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Boğaz manzaralı bir kafeye giden müşteriler, sipariş ettikleri soda ve çayın yanında limon talep etti. Garsonun masaya birkaç dilim limon getirmesi sıradan bir durum gibi görünse de, hesap istendiğinde tablo değişti.

BİR DİLİM LİMON 10 TL



Sabah'ın haberine göre; müşteriler, limonun "ekstra ürün" olarak 10 TL ücretlendirilmiş olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren ziyaretçiler, "Sodanın içine attığımız limona bile para aldılar" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ



Sosyal medyada paylaşılan fiş kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar işletmelerin ek ücret politikalarını eleştiren yorumlar yaptı. Artan benzer şikayetler, restoran ve kafe fiyatlandırmalarındaki şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde de bir işletmenin 'şarj ücreti'ni fişe yansıttığı görülmüş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.