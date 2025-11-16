Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 17'nci kez toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek.

Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek

Komisyon geçen hafta "teknik nedenlerle", bu hafta da "askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle" ertelenen 17'nci toplantısını, salı günü TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında yapacak.

Toplantıda sunum yapacak İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın, 8 Ağustos'ta Komisyona yaptıkları sunumdan bugüne kadar geçen süredeki gelişmeler ve atılan adımlara ilişkin bilgi vermeleri, değerlendirme yapmaları bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Komisyon, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla oluşturuldu.

AK Parti'nin 22, CHP'nin 11, DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol Partisi'nin 3, Türkiye İşçi Partisi, EMEP, Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA Par ve Demokrat Partinin 1'er milletvekilinin yer almasıyla çalışmalarını 51 üyeyle sürdüren Komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta yaptı.

Toplantıda Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenirken, çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonun 8 Ağustos'taki 2'nci toplantısına Bakan Güler ve Bakan Yerlikaya ile MİT Başkanı Kalın davet edildi. İkinci toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, güvenlik bürokrasisi, söz konusu toplantıda, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmelere ilişkin Komisyon üyelerine bilgi verdi.

Komisyonun 12 Ağustos'taki 3'üncü toplantısında, milletvekilleri söz alarak, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla toplumsal duyarlılığın artırılması, milli birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve tekliflerini dile getirdi.

Kurtulmuş başkanlığındaki Komisyonun 4'üncü toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davet edildi. Göktaş'ın şehit aileleri ve gaziler için yapılan hizmetler ile verilen destekleri anlattığı toplantıda, milletvekilleri, şehitler ve gazilerle ilgili dernek ve vakıf temsilcileri ile "Diyarbakır Anneleri" dinlendi.

Komisyonun 20 Ağustos'taki 5'inci toplantısına "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" ile İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri katıldı.

- Eski Meclis Başkanları da komisyonda söz aldı

Komisyonun 27 Ağustos'ta yapılan 6'ncı toplantısında, Türkiye Barolar Birliğine söz verildi.

Söz konusu toplantın ertesi gününde gerçekleştirilen 7'nci toplantıda ise önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop, sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.

Komisyon, 11 Eylül'deki 8'inci toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcilerinin görüşlerini aldı.

Sonraki gün yapılan 9'uncu toplantıda ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) temsilcilerine söz verildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17 Eylül'deki 10'uncu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenleri, 18 Eylül'deki 11'inci toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli konfederasyon, dernek ve vakıf temsilcilerini dinledi.

Komisyonda, 24 Eylül'de yapılan 12'inci toplantıda düşünce kuruluşları temsilcileri, 2 Ekim'deki 13'üncü toplantıda hukuk dernekleri ve hukukçu akademisyenleri, 8 Ekim'deki 14'üncü toplantıda ise Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri görüşlerini belirtti.

- Son toplantıda Bakan Fidan ve Bakan Tunç sunum yaptı

Komisyonun 15 Ekim'deki 15'inci toplantısında, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genç Barış İnşacıları Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcilerine söz verildi.

Komisyonun 30 Ekim'deki 16'ncı toplantısında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirme yaptı. Her iki Bakanın da milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan komisyonun 6 Kasım'da yapması planlanan 17'nci toplantısı "teknik nedenlerle", 13 Kasım perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da "askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle" ertelendi.

Komisyon, salı günü yapılacağı açıklanan toplantıda, İçişleri Bakanı Yerlikaya , Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ı dinleyecek.

Şimdiye kadar 2 toplantısını basına kapalı gerçekleştiren Komisyonun, 17'nci toplantısının da basına kapalı yapılabileceği belirtiliyor.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, terör örgütü PKK ile Türkiye Cumhuriyeti arasında asla bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti.

Süreci, "Türkler ile Kürtler arasında bir barış süreci değil, devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin Parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir." diye tanımlayan Kurtulmuş, Komisyondaki parti temsilcilerinin hazırlığını yapmasının ardından bir "rapor" ortaya koyacaklarını aktardı.

Kurtulmuş, "Ümit ederim ki, önümüzdeki dönemi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak bu tarihi misyonu, Türkiye'nin önüne çıkmış olan bu fevkalade önemli bir gelişmeyi başarıyla kendi adımıza tamamlayarak Meclis Genel Kurulu'na çalışmalar yapılmak üzere gönderilir ve kazasız belasız bu süreç atlatılır." değerlendirmesini yaptı.

