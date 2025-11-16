MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 2003-2025 yılları arasında 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Mevcut öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564'e ulaşırken, 24 Kasım'da yapılacak 15 bin atama ile bu sayı artacak. Planlanan atamada en fazla kontenjanlar Sınıf Öğretmenliği (4 bin 378) ve Özel Eğitim (3 bin 87) branşlarına ayrıldı. Bakanlık, ayrıca FETÖ soruşturmaları neticesinde çeşitli kararlar sonrası görevine iade edilenler hariç, net 27 bin 732 öğretmenin ihraç edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003-2025 yılları arasında 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamı ve atama politikalarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564'e ulaştı. 24 Kasım 2025'te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.

ÖĞRETMEN KADROSUNUN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ

2003-2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirilirken, bu sayı mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor. Bu veriler, öğretmen istihdamında son 20 yılda sistemli bir büyümeye işaret ediyor.

Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40'ın altında olması, mevcut kadronun 25 yıl daha aktif görevde kalacağını gösteriyor. Bu durum, eğitim sisteminin uzun vadede istikrarını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

2025 atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar; sınıf öğretmenliği için 4 bin 378, özel eğitim için 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1802, okul öncesi için 1321, İngilizce için 757 olarak belirlendi.

Dağılımın özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildiği belirtildi.

27 BİN 732 ÖĞRETMEN FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın istihdam politikasında öğretmen arz-talep dengesini etkileyen olağanüstü süreçlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bu süreç, Bakanlığın personel planlamasını yeniden şekillendiren kritik bir etken olarak öne çıktı.

Bakanlık bünyesinde toplam 34 bin 795 personel Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7 bin 63 kişi çeşitli kararlarla görevine iade edilirken, net ihraç sayısı 27 bin 732 olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan olağanüstü süreçlere rağmen eğitimin kesintisiz sürdürülmesi, öğretmen açıklarının telafisi için yapılan planlamaların rasyonelliği ve toplumsal güvenliğin öncelenmesi; Bakanlığın kurumsal kapasitesinin ve kriz yönetimi kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

