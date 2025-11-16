Bakan Göktaş'tan ailelere çağrı: Telefonu bırakıp çocuklarınıza rehberlik yapın!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların dijital ortamlardaki güvenliğinin ve mahremiyetinin korunmasında anne ve babaların rehberliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Göktaş, güvenliğin dijital dünyada bir gereklilik olduğunu belirterek, ebeveynlere "Farkındalığı yüksek dijital ebeveynler olalım, tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz" uyarısında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumanın öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkün olduğunu bildirdi.
Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin tercih değil gereklilik olduğunu vurguladı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."
Paylaşımda, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin videoya da yer verildi.