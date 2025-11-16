Gıdalarda pestisit limitleri yeniden düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak esasları yeniden belirledi. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 13:48, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 13:50
Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
Bakanlığın Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, aynı maksimum kalıntı limiti (MRL) uygulanacak benzer ürünler listesine "küçük turp yaprakları" eklendi.
Ayrıca, Türkiye'de ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir MRL'leri, MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitler ve Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit listeleri güncellendi.