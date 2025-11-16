Müsavat Dervişoğlu: Akşener'le arama hiç kimse giremez

Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin." dedi.

Haber Giriş : 16 Kasım 2025 15:53, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 15:56
Dervişoğlu, partisinin Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kongrelerin rutin işler olduğunu, yasanın kongre yapılmasını emrettiğini, kanuna uyulduğunu, kongrelerin bir taraftan da sorunların konuşulduğu yerler, dertleşme alanları olduğunu söyledi.

İYİ Partinin kurumsal kimliğine karşı bir saldırı yapıldığını öne süren Dervişoğlu, "18 ay öncesinden bahsediyorum, onlar için Türkiye'de, İstanbul'da İYİ Parti bitmişti. Şimdi gelsinler bu salonda İYİ Partinin ne olduğunu, İstanbul'un ne olduğunu görsünler. İstifalar yaşandı, sosyal medya üzerinden birtakım saldırılar planlandı. Şimdi netice, İYİ Partinin köklerine inanmayanların ortaya koyduğu stratejilerin iflası. İYİ Parti son kaledir, kazılmış son müdafaa siperidir, o sebeple saldırıya uğramıştır." diye konuştu.

İstifalarla muhatap kılındıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Partimizin, 44 milletvekiliyle geldiği Parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti. Bir tanesini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım çünkü siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin içinde tartışmalar olabileceğini ama bir siyasi partinin içinde geçmişe yönelik, geçmişi karalayan sözlerin sarf edilmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, geçmişe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok da iyi bir sosyal medya izleyicisi değilim ama orada tartışmaların hangi boyutlara taşındığını görüyorum. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin. Bu kongrenin uhuletle suhuletle akılla nihayete ermesi ve buradan çıkacak olan kadroların ayrışmadan İstanbul'u yönetme iradesi sergilemesi önemlidir. Bu tartışmaları çıkaranlardan, bu tartışmalardan beslenmeye kalkışanlardan azami ölçüde uzak durmanızı istirham ediyorum. Aranıza şeytanları sokmayın, diyorum."

İYİ Partiyi milletin kurduğunu, milletin kurduğu siyasi partiyi yaşatmak istiyorsa onu kimsenin engelleyemeyeceğini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerine göre, siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor. Bu denklemde İYİ Parti olmasın istiyorlar. İYİ Partiyi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmak asla işimiz olamaz. Türk siyasetinde İYİ Partinin yerinin belirlenmesi lazım. Bize diyorlar ki 'Milliyetçileri birleştirin.', milliyetçiler ayrı değil ki. Bu ülkenin yüzde 75'i milliyetçi ve Atatürkçü. Oyumuzu yüzde 10 kabul ederseniz yüzde 65'lik bir oy potansiyeline sahip olacak bir söylemi, dili ve duruşu gerçekleştirmemiz gereğine inanırsınız. Ben kurutulmak istenen İYİ Partinin kökünü emek ve sabrımla suladım, kökü kurtardık. Şimdi gövdeyi oluşturmak, dalları güçlendirmek, yaprakları yeşertmek, çiçekleri açtırmak sizin görevinizdir. Bu saatten sonra çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur."

