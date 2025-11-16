ABD polisi tarafından öldürülen Ali Bayhan toprağa verildi
ABD'de polis vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 16:19, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 16:27
ABD'de zorunlu psikiyatrik muayene yapılması gerekçesiyle polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışılırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
Bayhan için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Bayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.
Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ABD polisi, evine geldiği Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı gerekçesiyle ateş açarak Bayhan'ı öldürmüştü.