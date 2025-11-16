'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'

Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem başbakanlığı döneminde hem de ardından cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denilen, kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 16:36, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 16:50
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Alevilik, Bektaşilik dahil Türkiye'deki bütün inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce ve doğru bilgiye erişebilecekleri bir müfredat geliştirdik." dedi.

Bakan Tekin, çeşitli ziyaretler için geldiği kentte Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'nde düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Lokması Etkinliği'ne katılan Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri anlatmak için ziyarette bulunduklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 2002 yılında Başbakan olduğunda Türkiye'de ayrım gözetmeksizin herkesin yaşadığı sıkıntılar vardı. Etnik ya da dini farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşayan, inançlarını, ibadetlerini diledikleri gibi özgürce yaşamak isteyen insanların önünde engeller vardı. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem başbakanlığı döneminde hem de ardından cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denilen, kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı."

AK Parti'nin kurulduğu tarihlerden sonra birçok yanlış uygulamaya da son verildiğini aktaran Bakan Tekin, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İnsanı ve özgürlüğü merkez alan bir siyaset yürüttüklerini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"O gün Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlara karşı 'vatan haini' damgası vuruluyordu. Kürtçe şarkı söyleyen insanlar alenen kamuoyunun önünde linç ediliyordu. O gün inancının gereği kılık kıyafetinden dolayı insanlar linç ediliyordu. O gün inancının gereğini yerine getirdiği için insanlar linç ediliyordu. Bugün devletin bakanı ya da siyasetçiler, devlet adamları Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe konuşulan ortamlarda bulunuyorlar. Bugün devletin başındaki insanlar camilerde insanlarla ibadet ediyor, cemevlerinde düzenlenen törenlere iştirak ediyorlar. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın aradan geçen 22-23 yıl içerisinde yasaklarla mücadele anlamında yaptığı hizmetlerin belki de en önemlisi. Türkiye'nin demokratikleşmesi, milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan biri."

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 13 modülün hazır olduğunu belirten Tekin, halk eğitim merkezlerinde süreçlerin yürütüleceğini ifade etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Alevilik, Bektaşilik dahil Türkiye'deki bütün inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce ve doğru bilgiye erişebilecekleri bir müfredat geliştirdik. Seçmeli dersler arasına klasik ahlak metinleri dersini koyduk. Bu dersin önemli bir kısmının içeriği Hazreti Ali'den neşet ediyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımız toplumun önderleri olarak, bu toplumun geleceğine yön veren insanlar olarak, ülkeyi bir arada tutan temel değerlerin, milli birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin egemen olması için gerekeni yapmakla mükelleftir."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve Cemevi Başkanı Ergün Tuluk, Başkan Yardımcısı Aliekber Karaduman ve ilgililer katıldı.

