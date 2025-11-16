Pompalı tüfekli saldırgan terör estirdi: 1'i polis 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay gece 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş eden bir şahıs, 3 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada zanlının silahından çıkan saçmalar resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti. Zanlı, polis ekiplerince silahı ile birlikte gözaltına alındı. Polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karakolda ifadesi alınan S.A. (44) isimli şüphelinin 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.