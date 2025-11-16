Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
İdari Uygulamalar

TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu

Meclis yerleşkesine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında iki otomatik depozito iade makinesi konuldu.

Anadolu Ajansı
16 Kasım 2025 17:07
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre otomatik depozito iade makineleri, Halkla İlişkiler Binası'nın girişi ile personel kapalı otoparkının ikinci katına yerleştirildi.

Milletvekilleri ve Meclis personeli, üzerinde "depozitosu olan ambalaj (DOA)" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla iade edebilecek.

Her bir ambalajın depozito bedeli, cep telefonlarına indirilecek "DOA" mobil uygulaması üzerinden oluşturulan kişisel e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.

Makine dolum ve bakım işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) personeli tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.

Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ilerleyen tarihlerde TBMM'deki otomatik depozito iade makinelerinin sayısının artırılması planlanıyor.

Uygulama, 2019'da pilot ilçe olarak Kahramankazan'da hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi Projesi kapsamında DOA logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor.

TÜÇA'nın uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019'da pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, Şubat 2025 itibarıyla da il olarak Sakarya'da uygulanmaya başlandı.

Proje, 7 bölgeye yayılması için Sakarya'nın yanı sıra Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirilecek.

Ankara'da halihazırda Bakanlık Ana Hizmet Binası, Türkiye Çevre Ajansı Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DOA iade makineleri kullanılıyor.

TBMM de bu uygulamayı kullanan kurumlardan biri olarak kayıtlara geçti.

