Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi

Sertaç Aksan

Yakın bir geçmişe kadar Türkiye'de çok büyük savunma sanayii şirketlerinin ihracatta öne çıktığını görüyorduk. Ancak son zamanlarda Anadolu'nun farklı köşelerinde hayat bulan Türk firmaları da dünyanın farklı bölgelerinde bayrak göstermemizi sağlıyor.

Bu şirketlerden biri olan Hedef Arms Defence, 2005 yılında Konya'da üretime başlamış. Zaman içinde önce iç piyasaya ardından Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalara önemli ihracatlar yapmışlar. Bugün çok sayıda ülkenin envanterinde ürünleri bulunsa da hedef yakın gelecekte yeni müjdelere de imza atabilmek.

"Ordular aktif olarak ürünlerimizi kullanıyor"

Hedef Arms Defence'in İhracat Sorumlusu Sabri Güler, 10 yıla yakın bir süre iç piyasaya üretim yaptıklarını, 2015 itibariyle de ihracata başladıklarını söyledi.

Afrika'nın kendileri için son derece stratejik bir pazar olduğunu belirten Güler, yine bir Türk firması olan The PEAK Defense organizasyonda düzenlenen BAMEX 2025'in kendileri adına son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri silahların halihazırda Mali, Burkina Faso, Nijer başta olmak üzere Afrika'nın farklı ülkelerinde güvenlik güçlerince aktif olarak kullanıldığını da belirtti.

"Afrika'ya savunma ürünü satabilmek hiç kolay değil"

Sabri Güler bu noktada ilginç bir parantez de açtı. Sanılanın aksine Afrika ülkelerine savunma sanayii ürünü satabilmenin çok daha zor olduğuna değindi. Bölge şartlarının diğer yerlere göre bir hayli çetin olduğunun altını çizip, şöyle devam etti:

"Afrika'da sıcaklık her zaman çok yüksek. Ülkelerin her yeri kum. Çamuru da eklemek şart. Yani pek de kolay olmayan bir coğrafyaya saat gibi işleyen sistemler satmak zorundasınız. Ürünleriniz buraya tam anlamıyla uyum sağlayabilmeli. Bölgeye sattığımız ürünlerin tamamı gerek üst düzey inceleme heyetlerinden gerek sahada kullanan askerlerden tam not aldı.

Afrika'da bir ülke sizin ürününüzü envantere aldığında diğer ülkelerin de dikkatini çekiyorsunuz. Hedef Arms için de süreç şu sıralar böyle işliyor. Yakın gelecekte mevcut paydaşlarımızın yanına farklı ülkeleri de ekleyeceğiz. Türk savunma sanayii ürünlerinin Afrika'daki geleceğinin çok parlak olduğuna yürekten inanıyorum."