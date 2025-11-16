DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Depremzedeler yuvalarına kavuştu!

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da 9'uncu kura çekimiyle 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. Yuvasının anahtarını teslim alan Şemse Bök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Evi gezdik çok güzel, hayallerimizin ötesinde" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 20:34, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 20:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'dan video konferans yoluyla katılımıyla Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde 9'uncu kura çekimi törenle gerçekleşti. Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da; 10 bin 928 konut, bin 392 iş yeri olmak üzere 11 bin 320 bağımsız bölümünün hak sahipliği belirlendi. Kura çekiminde; Hatay Valisi Musatafa Masatlı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar il protokolü ve hak sahibi vatandaşlar hazır bulundu.

"Şu ana kadar konut ve iş yeri olmak üzere 98 bin bin 74 bağımsız bölümünde kurasını çektik"

Vali Masatlı, Hatay'da 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibin belirlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber 9. kura çekiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde asırların afetinden ihya ve inşasına şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle devam ediyor. Bugün de 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere toplamda 11 bin 320 bağımsız bölümün kurasını çekmiş durumdayız. Şu ana kadar konut ve iş yeri olmak üzere 98 bin bin 74 bağımsız bölümünde kurasını çektik. İnşallah vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Yeni konutlarımızın ve iş yerlerimizin Antakyamız, Hatayımız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Evi gezdik çok güzel, hayallerimizin ötesinde beğendimiz bir ev"

Kura çekiminin ardından örnek daireyi gezen Şemse Bök, yeni yuvasının çok beğendiğini belirterek, "Evi gezdik çok güzel hayallerimizin ötesinde beğendimiz bir ev. Konteynerde kalıyoruz, böyle bir eve kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu evde mutlu, mesut yaşarız. Rabbim herkese nasip etsin" dedi.

Kura çekiminde yeni yuvasının anahtarını teslim alan Sabahattin Bök, "Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Böyle bir eve kavuştuk şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun" ifadelerini kullandı.

